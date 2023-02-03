Развитие атомной энергии - что может предложить Франция Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как известно, Казахстан намерен построить атомную электростанцию (АЭС) в ближайшей перспективе. На сегодня в список потенциальных поставщиков ядерных технологий, рассматриваемых Казахстаном, вошли четыре зарубежные компании (китайская CNNC, российская ГК «Росатом», французская EDF и южнокорейская KHNP). Все компании имеют проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. В этой связи Франция делится своим опытом в рамках выстраивания взаимовыгодного партнерства по развитию атомной энергетики с нашей страной. Вице-президент по развитию новых международных атомных проектов французской компании Électricité de France (EDF) Вакис Рамани в интервью МИА «Казинформ» в рамках своего визита в Астану ответил, что дает развитие атомной энергетики для государства.

- Господин, Вакис Рамани, не могли бы рассказать о цели Вашего визита в Казахстан?

- Я отвечаю за разработку новых атомных технологий в группе EDF, мы обеспечиваем роль атомной энергии в поддержке энергетического перехода во многих странах мира. Мы способствуем развитию, строительству и эксплуатации французских технологий. Целью моего визита в Казахстан является продолжение длительных дискуссий в этой сфере.

Мы провели обсуждения с проектной компанией «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС), которая работает над строительством атомной электростанции здесь, в Казахстане. Кроме того, мы инициировали ряд обсуждений с Правительством Казахстана, чтобы рассмотреть, какими могут быть различные аспекты потенциального сотрудничества. Идет процесс, в котором Правительству Казахстана предстоит сделать выбор в ближайшее время, может, в этом году. Я уверен, что все положительные аспекты сотрудничества между Францией и Казахстаном в области гражданской атомной энергетики могут быть усилены.

- Казахстан изучает опыт Франции в проектировании и строительстве атомных электростанций. Как известно, в Казахстане планируется построить АЭС. В каком направлении компания Électricité de France намерена сотрудничать с Казахстаном?

- Мы являемся частью процесса, который уже несколько лет инициируется Правительством Казахстана и КАЭС. В 2019 году мы выступили с первым предложением. По запросу казахстанской стороны представили обновленное предложение в 2022 году. Однако, данный процесс столкнулся с некоторыми трудностями из-за пандемии COVID-19. Теперь с прошлого года мы возобновили обмен предложениями и дальнейшие обсуждения. Этим обсуждениям способствовал также визит Президента Касым-Жомарта Токаева во Францию в прошедшем ноябре в рамках встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с тем, у нас появилась возможность организовать двусторонние переговоры между председателем EDF и Президентом Токаевым. Господин Токаев дал понять, что он открыт и готов выслушать и рассмотреть предложение со стороны компании EDF. Наши обсуждения основаны на технологии EPR-1200, которая очень подходит для казахстанской энергосистемы. Мы действительно рассматриваем все необходимые условия, которые могли бы способствовать реализации EPR-технологии в Казахстане.

- Что можете предложить Казахстану для реализации проекта?

- Я думаю, прежде всего, очень важно подчеркнуть, что Францию и Казахстан связывают очень давние отношения партнерства и сотрудничества в широкой области атомной энергетики, в частности, в сфере торговли ураном.

Что мы можем предложить и привнести - так это многолетний опыт, основанный на проектировании, строительстве и эксплуатации больших реакторов.

В этом контексте абсолютно необходима приверженность долгосрочному партнерству. Именно на этой основе мы сотрудничаем с другими странами. В прошлом у нас было тесное сотрудничество с Китаем, Южной Африкой, в настоящее время мы развиваем сотрудничество с Индией. Есть много европейских стран, которые очень заинтересованы в наших технологиях.

Это обеспечивает многообещающее будущее для сотрудничества, основанного на французских технологиях. Если Казахстан выберет технологию EPR-1200 и сотрудничество с французской атомной отраслью, то ваша страна присоединится к большой группе стран, использующих технологию EPR.

- Не могли бы пояснить гражданам, зачем нужна атомная электростанция? Какую выгоду она может принести и в целом, какие вопросы может решить строительство АЭС по опыту Франции?

- Казахстан – очень богатая страна с большим количеством ресурсов, в особенности энергоресурсов. На самом деле вы можете задаться вопросом, зачем нужна атомная энергия в контексте того, что ваша страна имеет большое количество ресурсов, таких как газ и другие полезные ископаемые. К примеру, сейчас в Казахстане минусовая температура.

Очень много времени прошло с тех пор, как мы видели снег во Франции. Это простейший эффект изменения климата. Мы можем наблюдать и более драматичные последствия изменения климата в виде сильной засухи. Бывает, что даже во многих местах Франции в течение большей части года не хватает воды для ведения сельского хозяйства. Ответственность за все эти последствия лежит на нас, и очевидно, что вопросы изменения климата представляют собой огромный вызов.

С этой точки зрения продвижение безуглеродной энергетики является очень важным аспектом, при этом дополнением к возобновляемым источникам энергии.

Так уж сложилось, что Казахстан имеет большое количество запасов урана и является одним из крупных экспортеров. Развивая атомную отрасль, Казахстан присоединится к тем странам, которые вносят свой вклад в борьбу с изменением климата. Мы считаем, что это очень важно для будущего.

Атомная энергетика дает много дополнительных преимуществ как с экономической, так и с промышленной точки зрения. Все это означает развитие, так как для разработки атомной электростанции требуются высококвалифицированные и хорошо обученные кадры. Когда вы строите атомную электростанцию, вы должны укреплять все сферы экономики.

Атомная энергетика может значительно улучшить экономику страны, не только обеспечивая чистую энергию, но и увеличивая количество высококвалифицированных, образованных молодых талантов, привлекая их к высокотребовательным научным и инженерным областям.

В настоящее время мы рассматриваем большие реакторы для стран, которым требуется много энергии и высокие темпы роста. В то же время EDF разрабатывает реакторы и меньшего размера - малые модульные реакторы. Есть потенциал для будущего, в котором можно будет реализовать больше атомных электростанций.

Мы ожидаем, что Казахстан и Франция будут долгосрочно сотрудничать в данном направлении. Мы прибыли сюда, чтобы подтвердить и показать свой опыт Правительству Казахстана, поддерживая инициативы страны.

- Господин Вакис Рамани, благодарим вас за интервью!



