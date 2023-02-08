Разрешить вложение пенсионных активов в МСБ хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева поделилась планами по разрешению возможностей управления пенсионными активами вкладчиков ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время предполагается внесение изменений и дополнений в части расширения перечня возможностей инвестирования малого и среднего бизнеса. Но только в те финансовые инструменты, которые уже имеют гарантию в фонде «Даму», - сказала Мария Хаджиева в кулуарах Сената.

Спикер уточнила, что при таком механизме минимизируются риски, благодаря дополнительной гарантии фонда «Даму».

Ранее, в Нацбанке озвучили ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, среди которых прозвучало расширение критериев к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, рассмотрение возможности привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.



