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    Разрешить вложение пенсионных активов в МСБ хотят в Казахстане

    8 Февраля 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева поделилась планами по разрешению возможностей управления пенсионными активами вкладчиков ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время предполагается внесение изменений и дополнений в части расширения перечня возможностей инвестирования малого и среднего бизнеса. Но только в те финансовые инструменты, которые уже имеют гарантию в фонде «Даму», - сказала Мария Хаджиева в кулуарах Сената.

    Спикер уточнила, что при таком механизме минимизируются риски, благодаря дополнительной гарантии фонда «Даму».

    Ранее, в Нацбанке озвучили ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, среди которых прозвучало расширение критериев к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, рассмотрение возможности привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес ЕНПФ Пенсия Инвестиции
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