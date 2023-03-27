Разрешения на проезд по территории иностранных государств казахстанским перевозчикам будут выдавать в электронном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдавать разрешения на проезд по территории иностранных государства казахстанским перевозчикам будут в электроном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Реализовать с 1 апреля 2023 года до 15 марта 2024 года пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан», - отмечается в совместном приказе МИИР, Минфина и МЦРИАП, размещенном на портале «Открытые НПА».
Поясняется, что целью разработки и принятия настоящих правил является повышение результативности и эффективности процессов выдачи иностранных разрешений отечественным перевозчикам посредством использования автоматизированной системы электронной очереди.
Участие отечественных перевозчиков в пилотном проекте является добровольным.
«Сбор за выезд с территории Республики Казахстан отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, уплачивается в республиканский бюджет по ставке сбора, установленной Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), и составляет однократный месячный расчетный показатель, действующий на день оплаты сбора», - уточняется в документе.
Пилотный проект по оказанию государственной услуги по выдаче иностранных разрешений в Китай вида «С» будет реализовываться с 1 апреля 2023 года до 15 марта 2024 года на следующих пунктах пропуска на таможенной границе Республики Казахстан с Китайской Народной Республикой:
Достык-авто (область Жетысу);
Нур Жолы (область Жетысу);
Кольжат (Алматинская область);
Бахты (область Абай);
Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область).
Оплата суммы сбора осуществляется через веб-портал автоматизированной системы электронной очереди.