Разрешающая СМИ использовать фото людей без их согласия норма признана соответствующей Конституции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный Суд не усмотрел нарушений Конституции в использовании СМИ изображения лица без его согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Конституционный Суд поступило обращение гражданина Наумцева С.В. о признании не соответствующим пункту 2 статьи 4 и пункту 1 статьи 18 Конституции Республики Казахстан подпункта 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона «О СМИ», в соответствии с которым СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в случае, если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения», - говорится в документе.

По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.

В итоге Конституционный Суд постановил, что подпункт 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», где перечислены случаи, когда СМИ не требуется согласие изображаемого лица для того, чтобы его сфотографировать, соответствует пункту 2 статьи 4 и пункту 1 статьи 18 Конституции Республики Казахстан.

«В Республике Казахстан право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со статьей 145 Гражданского Кодекса Республики Казахстан требуется получение согласия гражданина перед обнародованием и последующим использованием его изображения. Необходимо также учитывать положения статей 7 и 15 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», которые устанавливают, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника», - говорится в документе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Напомним, Конституционный суд рекомендовал Верховному суду и Высшему судебному совету рассмотреть вопрос совершенствования законодательства в сфере судебной системы.



