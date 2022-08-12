Разработку казахстанских ученых внедрили на месторождении в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на нефтяном месторождении «Кумколь» в Кызылординской области состоялся запуск установки по переработке сложного нефтяного сырья по инновационной технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования.

Проект реализуется при поддержке Фонда науки. В 2017 году на его реализацию выделено 300 млн тенге, порядка 346 млн тенге составило софинансирование. Кроме того, со стороны СПК «Байконур» привлечено порядка 500 млн тенге.

Поэтапная инновационная технология по переработке сложного нефтяного сырья была разработана проектной группой под руководством Орынгалиева А.А., профессора, д.х.н. Аппазова Н. О. Установка позволит решить проблему нефтяной промышленности по образованию и накоплению нефтешламов и прочих нефтяных отходов с возвращением в товарную форму 95-97% нефти из отходов.

Оборудование вызвало интерес у предприятий-пользователей нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов.



