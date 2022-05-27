Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Разработать реестр экологических проблем стран ШОС предложил Казахстан

    27 Мая 2022, 17:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте на полях третьего Совещания руководителей экологических администраций государств – членов ШОС председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов предложил ряд инициатив расширения сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава ведомства проинформировал коллег о разработке казахстанской стороной проекта реестра экологических проблем стран ШОС, который предложено обсудить в ходе заседания рабочей группы и утвердить в рамках следующей встречи.

    «Создание реестра позволит коллективно решать экологические проблемы, привлекать международную донорскую помощь и инвестиции для финансирования совместных проектов в области охраны окружающей среды», - сказал Зулфухар Жолдасов.

    В качестве другого немаловажного направления сотрудничества глава казахстанской делегации выделил развитие особо охраняемых территорий и экологического туризма.

    «Национальные парки наших стран располагают значительными ресурсами, их природа характеризуется высокой степенью сохранности, разнообразием и уникальным ландшафтом. В целях придания дополнительного импульса сотрудничества в этом направлении предлагаю разработать программу сотрудничества ШОС в области развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма», - сказал он.

    Спикер проинформировал присутствующих о предпринимаемых Казахстаном мерах по оздоровлению экологической ситуации Аральского моря. Так, в рамках фито, - лесомелиоративных работ на осушенном дне Арала до 2025 года планируется посадка саксаульных насаждений на общей площади 1,1 млн гектар. В 2021 году осуществлен посев саксаула на площади 100 тыс. гектар, на 2022-2025 года запланированы посевы на площади 250 тыс. гектаров ежегодно.

    «Для большего смягчения последствий экологического кризиса Аральского моря необходимо осуществить посадку саксаула на 4,5 млн гектар, что потребует значительных инвестиций. В этой связи предлагаем разработать программу ШОС по фито, - лесомелиорации осушенного дна Аральского моря», - подчеркнул Зулфухар Жолдасов.

    По итогам совещания стороны одобрили программу совместного создания Платформы ШОС по обмену экологической информацией.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Экология Узбекистан Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акиматы выделяют недостаточно средств на строительство приютов для животных – Минэкологии
    Международных экспертов подключат для решения вопроса управления популяцией сайгаков
    С научным сообществом нужно обновить методику учета тюленей – министр экологии
    Связан ли массовый падеж тюленей с нефтедобычей, ответила министр экологии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров