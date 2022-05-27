Разработать реестр экологических проблем стран ШОС предложил Казахстан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте на полях третьего Совещания руководителей экологических администраций государств – членов ШОС председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов предложил ряд инициатив расширения сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства проинформировал коллег о разработке казахстанской стороной проекта реестра экологических проблем стран ШОС, который предложено обсудить в ходе заседания рабочей группы и утвердить в рамках следующей встречи.

«Создание реестра позволит коллективно решать экологические проблемы, привлекать международную донорскую помощь и инвестиции для финансирования совместных проектов в области охраны окружающей среды», - сказал Зулфухар Жолдасов.

В качестве другого немаловажного направления сотрудничества глава казахстанской делегации выделил развитие особо охраняемых территорий и экологического туризма.

«Национальные парки наших стран располагают значительными ресурсами, их природа характеризуется высокой степенью сохранности, разнообразием и уникальным ландшафтом. В целях придания дополнительного импульса сотрудничества в этом направлении предлагаю разработать программу сотрудничества ШОС в области развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма», - сказал он.

Спикер проинформировал присутствующих о предпринимаемых Казахстаном мерах по оздоровлению экологической ситуации Аральского моря. Так, в рамках фито, - лесомелиоративных работ на осушенном дне Арала до 2025 года планируется посадка саксаульных насаждений на общей площади 1,1 млн гектар. В 2021 году осуществлен посев саксаула на площади 100 тыс. гектар, на 2022-2025 года запланированы посевы на площади 250 тыс. гектаров ежегодно.

«Для большего смягчения последствий экологического кризиса Аральского моря необходимо осуществить посадку саксаула на 4,5 млн гектар, что потребует значительных инвестиций. В этой связи предлагаем разработать программу ШОС по фито, - лесомелиорации осушенного дна Аральского моря», - подчеркнул Зулфухар Жолдасов.

По итогам совещания стороны одобрили программу совместного создания Платформы ШОС по обмену экологической информацией.