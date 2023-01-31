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    Разработать новый генеральный план столицы поручил Касым-Жомарт Токаев

    31 Января 2023, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов. Об этом сказал Глава государства в ходе совещания по развитию столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь, нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее Правительство должно его принять до конца этого года. Администрации Президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов», - сказал Президент.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана
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