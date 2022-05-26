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    Разработанный казахстанскими учеными гидрогель начали применять при операциях

    26 Мая 2022, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 казахстанцам провели операции по восстановлению хряща коленного сустава с применением уникального фибринового гидрогеля, разработанного казахстанскими учёными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Большинство прооперированных – люди в возрасте от 50 лет с болезнями суставов. А первым пациентом стал 28-летний мужчина, у которого артроз правого коленного сустава.

    Как отмечают ученые, есть несколько способов лечения с подобным диагнозом, но использование гидрогеля – единственный метод, позволяющий полностью восстановить поврежденные суставы и хрящи.

    Основным разработчиком новой методики, которая ускоряет заживление переломов и повреждённых коленных суставов, является казахстанский учёный, заведующий лабораторией стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай. Интерес к научной разработке уже проявило посольство Великобритании. Гидрогель был разработан при поддержке Министерства образования и науки.

    «За три месяца мы прооперировали 15 добровольцев клинических испытаний нашего фибринового гидрогеля. Большая часть пациентов – это люди с возрастными изменениями суставов. Сама операция длится от 15 до 25 минут. Все проведенные операции прошли в штатном режиме. Восстановительный период пациентов продлится полгода, но для возрастных пациентов может понадобиться немного больше времени. По истечении этого срока мы сможем огласить первые результаты», – рассказал В. Огай.

    Клинические испытания стартовали в марте в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова.

    Первые две фазы исследований продлятся до конца текущего года. Затем будут проведены клинические испытания в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое производство и широкое использование для казахстанцев, имеющих возрастные изменения в суставах или профессиональные травмы. Процедура будет доступна как платно, так и бесплатно – по квоте.

    Методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки МОН РК на 2021-2022 годы.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Здравоохранение МОН
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