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    Разработана концепция по управлению активами Нацфонда Казахстана до 2030 года

    14 Апреля 2023, 11:35

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана разработал концепцию по управлению активами Национального фонда РК до 2030 года. Проект размещен на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Нацбанка сообщили, что документ разработан в рамках реализации плана действий по реализации Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года, утвержденной Указом Президента и регламентирует процесс управления активами Национального фонда.

    Разработанная концепция НФ определяет политику инвестирования, основные принципы и подходы управления активами Национального фонда. В свою очередь, вопросы формирования и использования Национального фонда, то есть управления государственными финансами, определяются и регулируются положениями КУГФ.

    «Концепция устанавливает принцип долгосрочного инвестирования средств Национального фонда, необходимого при внедрении стратегической аллокации активов, которая позволяет комбинировать рисковые и защитные классы активов. Доли сберегательного портфеля Национального фонда распределены следующим образом: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота. Новое распределение также предполагает диверсификацию портфеля облигаций на государственные облигации развитых стран, корпоративные облигации и государственные облигации развивающихся стран», - говорится в сообщении Нацбанка.

    Кроме того, концепция закладывает основы инвестиционного процесса и определяет показатели эффективности управления активами Национального фонда. Заложенные в документе принципы и подходы направлены на повышение доходности Национального фонда через диверсификацию инвестиционного портфеля, определение основных стратегий и инструментов, включая применение защитных стратегий и факторного инвестирования, в том числе ESG.

    Таким образом, целью разработки концепции является укрепление фундамента и утверждение основ, необходимых НБК для подтверждения своего статуса как долгосрочного институционального инвестора. Реализация концепции, то есть соблюдение закладываемых в ней ограничений, принципов и подходов, будет способствовать достижению цели по накоплению 100 млрд долларов США к 2030 году и успешному функционированию программы «Нацфонд – детям».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Нацбанк Казахстана Экономика Нацфонд
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