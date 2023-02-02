Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств несут серьезные риски - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О случаях ввоза в страну лекарственных средств сомнительного качества рассказала депутат Сената Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила депутат, недавняя трагическая ситуация в Узбекистане, связанная со смертью 19 детей от применения лекарств, еще раз доказывает необходимость тщательной оценки рисков завозимых в страну медикаментов. Привести к аналогичным печальным последствиям, в том числе к смерти людей, может используемая в Казахстане неоднократная выдача разовых разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств. Кроме того, в настоящее время разовый ввоз широко используется даже в случае наличия на рынке зарегистрированной продукции отечественных и иностранных производителей.

«Серьезные риски подобная практика несет и для поставщиков официально ввозимых зарегистрированных препаратов, в целом подрывая инвестиционную привлекательность отечественной фарминдустрии. Подобные двойные стандарты приводят к вымыванию с рынка качественных препаратов добросовестных производителей»,- считает депутат, озвучивая запрос на пленарном заседании Сената.

Вместе с тем, сенатор обозначила проблемы несовершенной и непрозрачной системы действующего ценорегулирования лекарств. По ее словам, все лекарственные средства должны иметь установленные предельные цены. Однако на препараты разового ввоза, из-за отсутствия необходимых регистрационных документов, предельные цены не устанавливаются.

«С целью улучшения доступа населения к качественным, безопасным и эффективным лекарственным средствам и полноценного насыщения внутреннего рынка, необходимо пересмотреть подходы в регуляторной системе обращения лекарственных средств, оптимизировать процедуры регистрации, способные обеспечить оперативный доступ к новым видам фармацевтической продукции и обеспечить прозрачность регулирования цен на лекарственные средства. По ряду хронически дефицитных или отсутствующих в Казахстане препаратов государство должно взять на себя инвестиционную поддержку налаживания отечественного производства таких препаратов, а также контроль и расходы за регистрацией таких позиций»,- предложила Акмарал Альназарова.



