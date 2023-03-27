Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Разорившийся банк Silicon Valley куплен конкурентом

    27 Марта 2023, 19:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активы и кредиты обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) покупает конкурирующий банк First Citizens BancShares, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Крах SVB в начале марта вызвал опасения по поводу стабильности других кредитных организаций. В результате акции банков во всем мире стремительно подешевели.

    В Европе опасения по поводу устойчивости швейцарского банковского гиганта Credit Suisse вылились в его покупку другим конкурентом - UBS.

    Рынки по-прежнему нервничают, хотя в понедельник на биржевых торгах акции в банковском секторе пошли в рост.

    SVB, кредитовавший значительное число стартапов Силиконовой долины, переживал непростые времена уже несколько месяцев: сказалось неважное управление и общая ситуация в технологическом секторе.

    Банк не смог найти 2,25 млрд долларов для покрытия убытков от продажи активов - главным образом правительственных ценных бумаг, изменившихся в цене после повышения учетной ставки.

    А к окончательному краху банк привел так называемый bank run - «набег клиентов», когда в силу разных причин клиенты SVB начали массово снимать свои сбережения - в первую очередь, из-за опасений по поводу устойчивости банка, но отчасти и потому, что в нынешнем финансовом климате у технологических стартапов негусто с наличностью.

    Американский финансовый регулятор закрыл Silicon Valley Bank и конфисковал его активы.

    Вслед за SVB обанкротился другой американский банк Signature Bank.

    Крах SVB и Signature стал крупнейшим банкротством в США со времен финансового кризиса 2008 года.

    В соответствии со сделкой по поглощению SVB, о которой объявила Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC), все 17 бывших отделений SVB с понедельника откроются под брендом First Citizens.

    Клиентам SVB рекомендовано продолжать пользоваться услугами своего отделения до получения уведомления от First Citizens Bank о том, что их счета полностью переведены.

    First Citizens с головным в офисом в городе Роли (Северная Каролина) считается одним из крупнейших американских банков, находящихся под семейным контролем. В последние годы он сделался одним из крупнейших покупателей проблемных банков.

    Он приобрел активы и кредиты на сумму около 72 млрд долларов - на 16,5 млрд меньше их стоимости. Остальными активами SVB на сумму около 90 млрд долларов по-прежнему будет распоряжаться FDIC.

    Корпорация заявила, что банкротство SVB обошлось ее фонду страхования вкладов примерно в 20 млрд долларов.

    После банкротства SVB его британское подразделение купил банк HSBC за символический один фунт.

    Процентные ставки были резко снижены во время мирового финансового кризиса 2008 года и еще раз во время пандемии Covid-19, когда центральные банки по всему миру пытались таким образом стимулировать экономический рост.

    Однако в течение последнего года ставки росли - центробанки пытаются сдержать стремительный рост цен.

    Этот рост ставок, ударивший по стоимости инвестиций, в которых банки хранят часть своих денег, тоже способствовал банкротству американских SVB и Signature.

    Почему у банков на Западе начались проблемы и грозит ли миру финансовый кризис?

    Крах SVB вызвал новую волну беспокойства об устойчивости финансовой системы, особенно в связи с тем, что жесткие ограничения, введенные после финансового кризиса 2008 года, постепенно ослабевают. Растут опасения, что проблемных банков на самом деле гораздо больше - просто эти проблемы еще не всплыли на поверхность.

    Положение многих банков может быть хуже, чем кажется на бумаге, поскольку они терпят убытки на вложениях в государственные облигации, дешевеющие из-за повышения учетных ставок.

    Центральные банки по всему миру настаивают, что банковская система безопасна, капитализация банков достаточна и оборотных средств у них хватает.

    Однако Сара Хьюин, руководитель отдела европейских и американских исследований банка Standard Chartered, сказала в интервью ВВС, что среди инвесторов царит «очень лихорадочная обстановка».

    «В настоящий момент рынками управляет психология, а не реальность», - заметила она.

    В воскресенье глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о «необходимости проявлять бдительность», учитывая потрясения в банковском секторе, и отметила, что риски для финансовой стабильности возросли.

    «В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам... неизбежно порождает стрессы и уязвимость», - сказал Георгиева.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки США Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    При каких условиях банки смогут рассчитывать на господдержку в Казахстане
    Нидерланды назвали сорт тюльпанов в честь первой леди США
    Суд в США постановил арестовать и экстрадировать экс-президента Перу
    «Один пояс и один путь» в Центральной Азии: мнения американских экспертов об инициативе
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    4 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    5 Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
    Новости партнеров