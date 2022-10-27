Разные цены на верхние и нижние места в поездах вводиться не будут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» отменило пилотный проект по дифференцированному подходу к стоимости проезда на верхние и нижние места в пяти коммерческих поездах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Ранее сообщалось, что в пилотном режиме АО «Пассажирские перевозки» с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года введет дифференцированные цены на билеты для проезда на верхних и нижних местах в вагонах коммерческих поездов. Разница в стоимости проезда на верхних и нижних полках должна была составить 20%.