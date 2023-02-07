Размер пособий для награжденных матерей будет повышен - глава Минтруда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Социальный кодекс Казахстана планируется внести новшество по начислению пособий для многодетных матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова на презентации Кодекса в Сенате Парламента РК, вводится новое понятие – «награжденные матери».

Этот статус пожизненно, как дань уважения и признания заслуг многодетной матери, будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа, «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

Размер пособия, выплачиваемого награжденным матерям, будет дифференцирован. По словам министра, сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере.

«С принятием же Социального кодекса, размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП», - сказала Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что Минтруда готовит предложения по пересмотру пенсионного обеспечения военнослужащих, призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года. Также уже разработаны предложения, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для шахтеров и других категорий граждан.



