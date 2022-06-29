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    Размер крупного ущерба за незаконную порубку леса планируют снизить в РК

    29 Июня 2022, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют ужесточить ответственность за причинение экологического ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев представил поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения.

    В частности, в Уголовный кодекс внесли ряд изменений.

    «Учитывая неизменную динамику незаконных порубок леса, проектом закона предлагается снизить показатель значительного ущерба со 100 до 50 МРП; крупного ущерба с 1 тыс. до 500 МРП», - сообщил Сериккали Брекешев на пленарном заседании Мажилиса.

    При этом размер особо крупного ущерба остался без изменений и составляет 2 тыс. МРП.

    «Также в статьях 324, 325, 326, 328, 329, 330 и 333 термин «экологический ущерб» заменен на «ущерб», так как термин «экологический ущерб» не имеет юридического определения в уголовном праве. Формулировки, касающиеся определения общественно-опасных последствий, в Уголовном кодексе закреплены как «крупный ущерб и крупный размер» и «особо крупный ущерб и особо крупный размер» (статья 3 УКРК)», - пояснил министр.

    В целях ужесточения ответственности за причинение экологического ущерба внесены изменения - в статье 332 «Порча земли» предусмотрен более строгий вид наказания за причинение ущерба на особо охраняемой природной территории (ООПТ).

    Как пояснил глава Минэкологии, это связано с имеющимися фактами засорения земли ООПТ промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, отравлением, загрязнением или иной порчей земли долгосрочными пользователями. Предлагаемые поправки связаны с тем, что земли ООПТ находятся под особой охраной государства, нарушение плодородного слоя земель представляет особую общественную опасность и влечет подрыв экологической безопасности.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология Мажилис Минэкологии Природа
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