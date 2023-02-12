Разгерметизация «Прогресса МС-21» произошла на МКС

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21», подготовленного к отстыковке от МКС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП», - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Как отмечается, в настоящий момент он изолирован от общего объема станции. Причины инцидента выясняются, он не повлиял ни на стыковку грузового корабля «Прогресс МС-22», ни на дальнейшую программу полета МКС.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация, в чем-то похожая на то, что произошло у нас с кораблем («Союз МС-22» - прим. ТАСС) в середине декабря», - сказал он, отметив, что комиссия, которая анализировала инцидент с «Союзом», пришла к выводу, что утечка была вызвана микрометеороидом.

Роскосмос проведет анализ, чтобы убедиться в отсутствии проблем при следующих запусках. «Нам надо провести глубокий анализ, чтобы убедиться, что эта причина не распространяется на подобные конструкции на будущих пусках. Вот самая главная задача, которая будет сейчас стоять перед нами», - сказал он.

По словам исполнительного директора, предстоит провести анализ с точки зрения подготовки корабля к старту, материалов, которые применялись, и технологий, которые использовались при сборке радиатора. Такой же анализ проводился в случае с поврежденным радиатором корабля «Союз МС-22».

«Самое главное - убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка», - добавил Крикалев. Исполнительный директор уточнил, что в субботу начала работу комиссия, которая проведет анализ всех возможных причин.

«Корабль предполагался к расстыковке и спуску с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз» («Союз МС-23» - прим. ТАСС), поэтому серьезных последствий на действия экипажа, на работу экипажа… На программу с этой точки зрения это не повлияет», - отметил Крикалев.

Грузовик «Прогресс МС-21» был запущен с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а» 26 октября. Через два дня он пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Корабль доставил на МКС более 2 500 кг грузов.

Фото: ТАСС.