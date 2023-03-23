Равшан Назаров: Навруз – символ весны и дружбы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Древний праздник Навруз является важным связующим звеном между историей и современностью многих стран и народов. Историей весеннего праздника, традициями и обрядами, дошедшими до наших дней, с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился известный узбекский ученый, старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан, кавалер медали «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», кандидат философских наук Равшан Назаров.

В 2009 году по инициативе Узбекистана совместно с Азербайджаном, Албанией, Афганистаном, Индией, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Македонией, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества было предложено внести древний праздник Навруз как культурную традицию многих народов. 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ОООН признала 21 марта Международным днем Навруз.

Навруз является общенациональным праздником в таких странах как Азербайджан, Албания, Афганистан, Босния и Герцеговина, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Северная Македония, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. В ряде стран Навруз является региональным праздником – в России (Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Чувашия), в Китае (Синьцзянь-Уйгурский автономный район), в Ираке (Иракский Курдистан), в Грузии (Аджария) и др. Из-за широкой географической распространенности Навруз у разных народов называется по-своему – Наурыз, Новруз, Нооруз, Нараз, Наврез, но всегда это очень значительный праздник в национальном календаре.

Навруз (в переводе с фарси - новый день), символизирует приход весны, начало нового этапа жизни. Это один из самых древних праздников на Земле - его отмечали еще в VII в. до н.э., а официальный статус он приобрел в Империи Ахеменидов в VI-V вв. до н.э., частью которой в тот период была и территория Центральной Азии.

Кстати, у многих народов мира есть старинная традиция своеобразно отмечать праздник весеннего равноденствия – у славян это праздник Сороки (весеннего прилёта птиц), в Японии – Сюмбун Но Хи (праздник сакуры), в Индии – Холи (праздник красок и специй), в Ираке – День Весны, в Лесото – День посадки деревьев, в Ливане – День матери, в Тунисе – День молодежи, в Австралии – День всеобщей гармонии.

Исторический источник, где упомянуто празднование Навруза, который связывают с культом Солнца и именем пророка Заратустры, - священная книга зороастрийцев «Авеста», которая является общим историко-культурным наследием всех народов Центральной Азии. По учению «Авесты», люди каждую весну должны отмечать появление жизни на Земле, которая зарождалась «в шести формах» - небо, земля, вода, растения, животные, человек.

Строки великого поэта Алишера Навои: «Пусть каждая ночь будет для тебя священной, и каждый день твой - светлым как Навруз!» свидетельствует о том, насколько важным и ценным является этот праздник.

Перед праздником по традиции нужно примириться с недругами, простить все долги, покаяться в грехах, что еще больше укрепляет такие благородные человеческие качества, как доброта и милосердие, щедрость и великодушие. Не случайно Навруз получил статус международного праздника, ибо дух и философия Навруза заключаются в призыве к миру и согласию, любви и доброте.

С обретением независимости были возрождены национальные ценности, каждый год Навруз стал широко праздноваться в городах и районах, селах и махаллях Узбекистана как общенародный праздник. В дни Навруза, согласно поверью, добрые ангелы (фаришта) приносят благоденствие и изобилие тем, у кого помыслы чисты, кто душой светел, у кого в доме убрано. Поэтому накануне праздника проходит всенародный хашар, по всей республике приводят в порядок улицы и дворы, сажают цветы и деревья, благоустраивают священные места поклонения.

С раннего утра звуки карнаев и сурнаев, дойры и ногоры оповещают о наступлении Навруза и приглашают людей на праздничные гуляния. Проводимые в дни Навруза национальные спортивные игры: кураш (национальная борьба), улак-купкари, перетягивание каната, скачки, стрельба из лука, дарят всем приподнятое настроение. Эти игры издревле являлись неотъемлемой частью образа жизни древних жителей Центральной Азии, имели важное значение для физической закалки молодого поколения, укрепления его здоровья, силы воли, формирования в нем таких благородных качеств, как честь и достоинство, честность, мужество, патриотизм. Эти традиционные обычаи, переходящие из поколения в поколение, учат молодежь жить, черпая силу и энергию из родной земли, и играют важную роль в воспитании детей, формировании у них высоких духовных качеств. «Пусть твоя победа будет честной», - благословляют почтенные аксакалы участников состязаний.

Обычай разжигать ритуальные костры, зажигать факелы и свечи сохранился в Узбекистане до наших дней. По традиции люди должны перепрыгнуть семь раз через один костер или через семь костров по одному разу. Чтобы очиститься от прошлогодних грехов, было принято также в последнюю ночь старого года обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду. Интересный обычай – с наступлением праздника подслушивать разговоры соседей, проходя мимо их окон и дверей, и в зависимости от услышанного приятного (или неприятного) разговора определить, насколько наступающий год будет удачен.

За праздничным столом в этот день собираются все члены семьи. В обязательном порядке на столе должны присутствовать магические предметы и продукты, которые символизируют свет, обилие, непорочность, счастье и плодородие. Ни один праздничный стол в Узбекистане не обходится без ритуального лакомства сумаляк (солодовая халва) – ее варят из сока пророщенных зерен пшеницы с добавлением муки. В Узбекистане обязательны также кук-самса (самса с зеленью), кук-манты (манты с зеленью), кук-чучвара (пельмени с зеленью). Это естественно, так как организм человека ослаблен после зимы и ему нужно больше витаминов и питательных веществ.

Зеркало и свечи на стол ставят по числу членов семьи. Кстати, свечи должны догорать сами – их нельзя гасить. На стол обязательно подают также домашний хлеб, рыбу, сыр, молоко, яйца, крашенные в зеленый цвет (цвет весны), миндаль, орехи, сосуд с водой, в который кладется зеленый лист. Хозяин гостям, пришедшим на праздник, протягивает блюдо с едва проросшим зерном - его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого.

Музыка также несет особое значение, и во многих странах, где отмечается Навруз, есть свои традиционные народные песни для этого фестиваля. Песни Навруза в Узбекистане исполняются традиционными певцами и сказителями, такие как бахши, шоир, достончи.

Навруз давно уже стал общенародным праздником всего многонационального народа Узбекистана. В день Навруза все национальные культурные центры Узбекистана (казахские, татарские, русские, азербайджанские, корейские и т.д.) представляют свои культурные программы, состоящие из песен, танцев, художественной декламации. Приготовление совместного сумаляка также стало доброй традицией в Узбекистане.

В преддверье весеннего праздника Равшан Назаров выразил теплые пожелания народу Казахстана: «В Узбекистане говорят: «Навруз байрами кутлуг булсин!», в Казахстане – «Наурыз мейрамы құтты болсын!». Сердечно поздравляю вас с Наврузом – этим праздником весны, солнца, радости и возрождения! Желаю вам всего самого светлого, доброго и радостного!».



