Ратификацию соглашения с КНР о предотвращении перемещения ядерных материалов одобрил Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинфор

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов».

«Ратификация данного Соглашения дает следующие возможности:

Расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, а именно: сотрудничество по вопросам внедрения современных технологий; проведение совместных учений и обучающих семинаров», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан.

Документ также предполагает - не допустить ввоз на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств сторон, а именно: в случае несоблюдения требований законодательства государств сторон в отношении транспортировки товаров и транспортных средств с радиационным фоном, превышающим нормы, установленные в стране ввоза, вывоз таких товаров на территорию государства другой стороны не допускается.

«Важным аспектом Соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, в случаях выявления сторонами разных показаний приборов в отношении уровня ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены. Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен совместной рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств сторон и специалистов учебных центров», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что ратификация данного Соглашения будет способствовать более конкретному и более эффективному правовому регулированию вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов между Казахстаном и Китаем.

Реализация Соглашения не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».