Ратификацию соглашения между Казахстаном и ОАЭ о защите инвестиций одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как разъяснил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, документ предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов для осуществления инвестиционной деятельности, а также способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

«Также соглашение устанавливает порядок выплаты компенсации за ущерб и убытки вследствие войны и других вооруженных конфликтов, а также при национализации и экспроприации. Кроме того, детально устанавливается порядок урегулирования инвестиционных споров», - добавила депутат Мажилиса Айгуль Куспан.

По данным Романа Василенко, товарооборот между странами за 9 месяцев 2022 года составил 558 млн долларов США, приток инвестиций за первое полугодие увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 127 млн долларов США. С 2005 года до сегодняшнего дня приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил 2,9 млрд долларов США. На 1 октября в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ, на стадии реализации находятся 28 проектов на 5,3 млрд долларов США.



