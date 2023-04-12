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    Ратификация протокола о взаимной правовой помощи с Кыргызстаном: что это даст Казахстану

    12 Апреля 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев разъяснил требования закона об оказании взаимной правовой помощи с Кыргызстаном, который был принят на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

    «Данный документ предназначен для оказания взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам между двумя странами. Договор был утвержден в 1996 году. С тех пор прошло некоторое время, законодательство тоже изменилось. Поэтому компетенции в государственных органах обеих стран изменились и перешли на рассмотрение других ведомств. Например, раньше у нас был государственный Следственный комитет. В договоре было указано данное ведомство. Для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства необходимо внести изменения в настоящий договор», - пояснил Азамат Ескараев в ходе беседы в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Мажилисе.


    При этом глава Минюста добавил, что в документе были удалены ссылки на государственный Следственный комитет.

    «Соответствующие полномочия по изменению компетенции органов внутренних дел переданы на рассмотрение Генеральной прокуратуры. В настоящее время в отношениях с иностранцами по гражданским и уголовным делам основным органом является Генеральная прокуратура и Верховный суд. В этом контексте этот новый порядок был включен в данный протокол», - добавил Азамат Ескараев.

    Сегодня Мажилис ратифицировал протокол по укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в оказании правовой помощи.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Кыргызстан Сотрудничество Международная деятельность РК
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