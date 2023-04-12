Ратификация протокола о взаимной правовой помощи с Кыргызстаном: что это даст Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев разъяснил требования закона об оказании взаимной правовой помощи с Кыргызстаном, который был принят на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

«Данный документ предназначен для оказания взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам между двумя странами. Договор был утвержден в 1996 году. С тех пор прошло некоторое время, законодательство тоже изменилось. Поэтому компетенции в государственных органах обеих стран изменились и перешли на рассмотрение других ведомств. Например, раньше у нас был государственный Следственный комитет. В договоре было указано данное ведомство. Для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства необходимо внести изменения в настоящий договор», - пояснил Азамат Ескараев в ходе беседы в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Мажилисе.

При этом глава Минюста добавил, что в документе были удалены ссылки на государственный Следственный комитет.

«Соответствующие полномочия по изменению компетенции органов внутренних дел переданы на рассмотрение Генеральной прокуратуры. В настоящее время в отношениях с иностранцами по гражданским и уголовным делам основным органом является Генеральная прокуратура и Верховный суд. В этом контексте этот новый порядок был включен в данный протокол», - добавил Азамат Ескараев.

Сегодня Мажилис ратифицировал протокол по укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в оказании правовой помощи.



