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    Растет число ревакцинированных против коронавируса казахстанцев

    10 Января 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 10 января первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 856 тысячи 512 человек, вторым компонентом – 10 млн 627 тысяч 571 человек. Ревакцинировано – 5 млн 734 тысячи 960 казахстанцев. Напомним, на 23 декабря 2022 года количество ревакцинированных составляло 5 млн 720 тысяч 317 казахстанцев.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 10.01.2023 года в разрезе регионов представлена ниже:
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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