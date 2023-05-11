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    Рассмотреть альтернативные направления водоснабжения Астаны предлагает Бибигуль Жексенбай

    11 Мая 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Бибигуль Жексенбай подняла проблему дефицита воды в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в Астане дефицит воды составляет 30 тысяч кубометров в сутки. Причина в интенсивном строительстве домов, особенно на левом берегу. Иртышская вода, обеспечивающая водой более 4 млн казахстанцев, уменьшается из-за строительства предприятий, интенсивного использования воды юридическими лицами, крестьянскими хозяйствами, кооперативами и ухудшает использование воды в экологических условиях», - сказала Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе на заседании Сената.

    По ее словам, в будущем может уменьшиться приток воды из иртышско-карагандинского канала в Астану.

    «Предлагаю рассмотреть альтернативные направления по отводу иртышских вод в столицу, кроме проекта через канал Сатпаева, принять новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами в соответствии с международной практикой распределения воды, изучить опыт водосбережения, успешно используемые в мировой практике, систематизировать работу по подготовке кадров в сфере водного хозяйства, актуализировать знания в области комплексного управления водными ресурсами», - предложила сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Вода
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