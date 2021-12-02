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    Рассмотрены вопросы подготовки казахстанских миротворцев для участия в операциях ООН в Африке

    2 Декабря 2021, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате проведены штабные переговоры между Министерством обороны и Международным Комитетом Красного Креста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам подготовки миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана в случае участия в миссиях ООН в Африке.

    Эксперты Международного Комитета Красного Креста поделились своим опытом и информацией о текущей гуманитарной ситуации в Центральноафриканской Республике, Конго и Мали. Высоко оценено сотрудничество с оборонным ведомством в рамках подготовки миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана. В частности, взаимодействие с Центром миротворческой подготовки и Национальным университетом обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

    Международным Комитетом Красного Креста подтверждена готовность о содействии в подготовке специалистов для казахстанской армии, в направлении представителей для участия в учениях на территории Казахстана, а также в обмене инструкторским составом.

    Напомним, что в рамках официального визита в Швейцарию Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером проинформировал о планах по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. Особо отмечена роль Казахстана как страны, предоставляющей воинский контингент. Как подчеркнул ранее Президент страны, приверженность Казахстана принципам мира, международной безопасности и стабильности на деле демонстрирует миротворческая деятельность Вооруженных сил.

    Автор:

    Африка Минобороны РК Вооруженные силы
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