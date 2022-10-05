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    Рассмотрен порядок отбора военнослужащих РК для поступления в вузы по гранту

    5 Октября 2022, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось межведомственное совещание, в ходе которого участники рассмотрели проект регламента по отбору военнослужащих срочной воинской службы для получения бесплатного высшего образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Ранее, в соответствии с инициативами Министерства обороны, предложено лучшим военнослужащим срочной службы после увольнения в запас предоставлять бесплатное обучение в высших учебных заведениях. Это было поддержано большинством вузов страны.

    Представителями министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии был обсужден порядок отбора военнослужащих срочной службы для получения льготы на обучение.

    «При отборе на обучение будет учитываться уровень освоения в ходе службы предметов государственно-правовой, боевой и огневой подготовки. Критериями оценки также послужат личная дисциплинированность, полнота и качество выполнения военнослужащим специальных обязанностей в повседневной деятельности подразделения и его психологический статус», - говорится в поддержанном всеми участниками совещания регламенте.

    Предполагается оценивание по всем показателям по пятибалльной шкале с выведением среднего балла. Эти данные, а также результаты промежуточных и итоговой проверок военнослужащих будут размещаться и ежемесячно обновляться на цифровой платформе Министерства обороны.

    Проверку и подведение итогов будет проводить независимая комиссия из числа представителей оборонного ведомства. Таким образом, у каждого военнослужащего будет свой индивидуальный накопительный рейтинг.

    Распределение в вузы будет осуществляться межведомственной комиссией с участием представителей общественности и ветеранских организаций. Результаты отбора будут публиковаться на официальных сайтах государственных органов.

    Как сообщили в пресс-службе обронного ведомства, в настоящее время Министерство обороны проводит работу с организациями высшего послевузовского образования по определению перечня специальностей и количества ежегодно выделяемых мест.

    Свои преференции для отслуживших в армии предоставят высшие специальные и военные учебные заведения министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии.

    «Для этой категории граждан Министерство обороны намерено предоставить не менее 25% мест от количественного состава поступающих, то есть около 200 человек ежегодно. Инициативу оборонного ведомства единогласно поддержали военные учебные заведения всех силовых структур», - сообщил в пресс-службе Минобороны.

    Ранее сообщалось, что после утверждения регламента по отбору он будет доступен на официальном сайте Министерства обороны РК. Реализация проекта начнется с 2023 года.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы Общество Минобороны РК Вооруженные силы
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