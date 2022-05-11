Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента

    11 Мая 2022, 12:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Управлением внутренних дел аль-Фарабийского района города Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником департамента экономических расследований Ахметжановым Б.Е. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    По факту департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.

    На период его проведения руководитель департамента экономических расследований по городу Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Другие государственные органы Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Женщина едва не погибла от укуса осы в СКО
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз