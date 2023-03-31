Расследование по статье о сепаратизме проводит департамент КНБ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент Комитета национальной безопасности проводит расследование по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеоролик, герои которого заявили о создании так называемого народного совета трудящихся и о своей независимости от Казахстана. Видео вызвало негативный резонанс среди жителей и Северо-Казахстанской области, и других регионов страны.

«Начато досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск». В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и департамента полиции области. По делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, назначены соответствующие судебные экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Иную информацию по делу не разглашают. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.



