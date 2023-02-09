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    Расследование на Тенгизе начали по факту гибели человека

    9 Февраля 2023, 15:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По факту гибели в Атырауской области на Тенгизском нефтегазовом месторождении человека начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При невыясненных обстоятельствах на Тенгизском нефтегазовом месторождении взорвалась цистерна на автомобиле с вакуумом. При взрыве на месте происшествия погиб 37-летний рабочий, еще один человек получил травмы и доставлен в больницу. Автомашина принадлежит подрядной компании WEST DALA, вывозящей с Тенгиза жидкие отходы, в том числе загрязненные нефтепродуктами.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в настоящее время по факту гибели и ранения человека проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей наказанье за «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека».


    Фото: azh.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МВД РК Регионы Атырау Тенгиз
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