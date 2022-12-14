Расследование аварии в Экибастузе займет до двух месяцев – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело расследуется около двух недель. Все обстоятельства мы будем расследовать, определять виновных лиц. Сейчас назначены ряд экспертиз по делу. Думаю, в скором времени получите развернутую информацию», - сообщил заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

По его словам, уголовное дело расследуется до двух месяцев. В настоящее время прокурор еще не вынес квалификацию деяния, по итогам которой определяются виновные лица.

«Как будет вынесена квалификация, мы сможем назвать фамилии», - добавил спикер.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.





Фото Константина Шелкова





