Расширять сеть детских загородных лагерей будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно принятия республиканской программы развития и поддержки лечебно-оздоровительных лагерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Дорожной картой «Расширение сети детских лагерей путем открытия лагерей при санаториях, турбазах, национальных парках, высших учебных заведениях, восстановления бездействующих лагерей на 2020-2023 годы», утвержденной приказом Министра образования и науки от 9 августа 2019 года №356, предусмотрены меры по расширению сети детских загородных лагерей, в том числе для отдыха детей с ООП, укомплектование их узкими медицинскими специалистами, оборудованием для организации и проведения физиопроцедур по лечебной физической культуре», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, мероприятия по обеспечению прав детей реализуются в рамках Дорожных карт «О совершенствовании оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 годы» (утверждена распоряжением Премьер-Министра от 17.08.2020 года № 112-р), «Об усилении защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 - 2023 годы» (утверждена постановлением Правительства от 30.03.2020 года №156).

Таким образом, меры по организации отдыха, оздоровления и реабилитации детей предусмотрены в целом ряде действующих программ, Дорожных карт, Концепций развития образования, здравоохранения, социального обеспечения и работа в указанных направлениях продолжается в рамках их реализации.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об организации поддержки детей с особыми потребностями.



