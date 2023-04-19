Расширить возможности банков по кредитованию крупных инвестпроектов поручил Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости расширения возможностей банковского сектора в части кредитования крупных инвестпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Соответствующее поручение мною дано в рамках Указа о мерах по расширению кредитования экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании Правительства по вопросам социально-экономического развития страны.

Вместе с тем, по словам Главы государства, за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес.

«При этом мы знаем, что у банков деньги есть, и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей. Поэтому, помимо перенастройки работы самих банков, нужно усилить цифровизацию денежных потоков и интеграцию информационных систем банков и органов госдоходов. Это позволит укрепить доверие банков к бизнесу, особенно к малому и среднему», - добавил Президент.



