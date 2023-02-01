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    Расширить ресурсы нефти и газа намерены в Казахстане

    1 Февраля 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Растущие потребности населения и промышленности требуют увеличения ресурсов нефти и газа. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потенциальные инвесторы для вхождения на рынок также обращают внимание на достаточность энергоресурсов. В прошлом году принят пакет регуляторных и фискальных преференций для разработки технологически сложных нефтяных, а также газовых проектов в рамках Улучшенного модельного контракта. Поэтому расширение ресурсной базы, в том числе масштабные геологоразведочные работы, должны стать ключевой задачей Министерства», - сказал Роман Скляр.

    Вице-премьер подчеркнул, что надо продолжить работу по возврату участков недр, где не выполняются контрактные обязательства.

    «Но говоря о новых проектах недропользования, нельзя забывать о поддержке старых нефтегазовых месторождений и продлении их жизненного цикла. К примеру, только в Кызылординской области объем добычи за последние 10 лет снизился с 11 до 4 млн тонн, а в Актюбинской области – с 8 до 5 млн. В этой связи, Министерству совместно с экономическим блоком Правительства нужно разработать меры поддержки для зрелых месторождений. При этом основными условиями для недропользователей должны стать обязательное реинвестирование в производство и внедрение новых технологий добычи», - добавил Роман Скляр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нефть Минэнерго РК
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