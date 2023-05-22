Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев сообщил, что Казахстан заключил стратегические соглашения о сотрудничестве с крупным таджикским алюминиевым предприятием ТАЛКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках недавнего визита Президента Таджикистана заключено 39 коммерческих соглашений на сумму более $1,8 млрд, из них $155,7 млн — поставки обработанной несырьевой продукции на рынок Таджикистана», - сказал Кайрат Торебаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он также добавил, что заключены стратегические соглашения о сотрудничестве с крупным таджикским алюминиевым предприятием ТАЛКО.

«Продолжается работа по расширению списка компаний, имеющих возможность экспорта на рынок КСА (Королевство Саудовская Аравия). Сейчас это 34 компании, производители мяса и меда», - добавил Кайрат Торебаев.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года проведено 5 торгово-экономических миссий в таких странах, как Вьетнам (г. Ханой), Азербайджан (г. Баку), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Сиань), Узбекистан (г. Ташкент).

По итогам торгово-экономических миссий подписаны экспортные контракты на сумму более $300 млн.



