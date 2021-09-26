Расширение сферы действий сертификата вакцинации в Бельгии увеличило число желающих получить защиту от КВИ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской Валлонии в пять раз увеличилось число желающих получить вакцину против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

23 сентября правительство Валлонии приняло решение о расширении сферы действия сертификата вакцинации. Всего за 24 часа после объявления указанного решения было назначено 4000 записей в центры вакцинации, по сравнению с предыдущим средним показателем - около 800 вакцинаций в сутки.

С середины октября владельцы сертификатов получат доступ в такие общественные места региона, как бары, ночные клубы, медицинские центры по уходу за больными. Кроме того, владельцы документов получат доступ к фитнес-центрам и спортивным залам.

В сертификате будет содержаться информация о вакцинации жителя, недавней болезни и уровне содержания антител либо результаты ПЦР-теста.

По мнению местных властей, эта мера призвана обеспечить большую безопасность населения внутри помещений, а также убедить тех, кто пока не прошел вакцинацию.

Согласно данным института общественного здравоохранения Бельгии Sciensano, число людей, получивших первую дозу вакцины в Брюсселе, в настоящее время составляет 54% населения, по сравнению с 80% во Фландрии и 69% в Валлонии.

Уровень получивших две дозы старше 18 лет составляет 91% во Фландрии, 79% в Валлонии и только 64% в Брюсселе.