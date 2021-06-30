Расширение экономических возможностей женщин планируют обсудить на Astana Finance Days

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках конференции Astana Finance Days планируется обсудить вопросы расширения экономических возможностей женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Акселератор Всемирного Экономического Форума «Closing the Gender Gap» является глобальной инициативой, в рамках которой участвующие государства ведут работу по совершенствованию гендерных показателей в ключевых областях политической, экономической и социальной жизни путем государственного и частного партнерства. Казахстан – первая страна в Центрально-Азиатском регионе, присоединившаяся к этой инициативе.

В рамках IV ежегодной конференции Astana Finance Days, организуемой Международным финансовым центром «Астана», 1 июля 2021 года будет проведена сессия, посвященная вопросам расширения экономических возможностей женщин. В программе сессии запланировано обсуждение запуска акселератора «Closing the Gender Gap», направленного на создание системных изменений на национальном государственно-частном уровне в Казахстане.

Что такое Программа по сокращению гендерного разрыва?

Акселератор «Closing the Gender Gap» направлен на создание национальной платформы сотрудничества между государственным и частным секторами для устранения существующих гендерных разрывов и изменения гендерного паритета в будущем. Инициатива по присоединению Казахстана к акселератору Всемирного Экономического Форума получила поддержку на высоком государственном уровне, и МФЦА был определен национальным координатором данной программы.

Когда был запущен акселератор в Казахстане?

Присоединение Казахстана к акселератору было официально объявлено Председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК в рамках ежегодного форума Всемирного Экономического Форума «Jobs Reset Summit» в июне 2021 года.

Кто участвует в программе-акселераторе?

В инициативе могут принять участия как государственные учреждения, так и частный бизнес, и их активное вовлечение в работу по обеспечению гендерного равенства на национальном уровне. В рамках программы будет проведена совместная работа по разработке плана действий с конкретными обязательствами, измеряемыми гендерными целевыми показателями и конечными результатами на основе анализа текущей ситуации в стране.

Каковы цели программы на местном и международном уровнях?

Программа-акселератор направлена на решение гендерных вопросов в следующих 4 ключевых областях:

подготовка женщин к работе после COVID-19 пандемии

устранение гендерного разрыва в оплате труда между секторами и внутри них

обеспечение участия женщин в рабочей силе

продвижение женщин на руководящие должности.

Цели акселератора на местном уровне определяются совместно и в соответствии со стратегией гендерного равенства каждой страны. В то же время, страны, участвующие в программе-акселераторе, объединяют усилия в поиске общих решений для сокращения показателей гендерного разрыва через платформу Всемирного Экономического Форума.

Как присоединиться к акселератору?

В рамках сессии «Closing the Gender Gap» пройдёт обсуждение присоединения Казахстана к глобальной экосистеме акселератора, а также будут представлены главные государственные партнеры программы и локального координатора программы в стране.

У участников сессии будет возможность получить ответы на все интересующие вопросы касательно программы-акселератора и зафиксировать интерес к присоединению в качестве членов программы-акселератора.

В сессии примет участие Управляющий директор, Руководитель Платформы для формирования будущего Новой экономики и общества Всемирного экономического форума Саадия Захиди, министр международного сотрудничества Египта д-р Рания Аль-Машат, а также Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Рамазанова Л. К, модератором сессии выступит Вибке Шлемер, директор по Европе и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC).