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    Расширение экономических возможностей женщин планируют обсудить на Astana Finance Days

    30 Июня 2021, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках конференции Astana Finance Days планируется обсудить вопросы расширения экономических возможностей женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Акселератор Всемирного Экономического Форума «Closing the Gender Gap» является глобальной инициативой, в рамках которой участвующие государства ведут работу по совершенствованию гендерных показателей в ключевых областях политической, экономической и социальной жизни путем государственного и частного партнерства. Казахстан – первая страна в Центрально-Азиатском регионе, присоединившаяся к этой инициативе.

    В рамках IV ежегодной конференции Astana Finance Days, организуемой Международным финансовым центром «Астана», 1 июля 2021 года будет проведена сессия, посвященная вопросам расширения экономических возможностей женщин. В программе сессии запланировано обсуждение запуска акселератора «Closing the Gender Gap», направленного на создание системных изменений на национальном государственно-частном уровне в Казахстане.

    Что такое Программа по сокращению гендерного разрыва?

    Акселератор «Closing the Gender Gap» направлен на создание национальной платформы сотрудничества между государственным и частным секторами для устранения существующих гендерных разрывов и изменения гендерного паритета в будущем. Инициатива по присоединению Казахстана к акселератору Всемирного Экономического Форума получила поддержку на высоком государственном уровне, и МФЦА был определен национальным координатором данной программы.

    Когда был запущен акселератор в Казахстане?

    Присоединение Казахстана к акселератору было официально объявлено Председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК в рамках ежегодного форума Всемирного Экономического Форума «Jobs Reset Summit» в июне 2021 года.

    Кто участвует в программе-акселераторе?

    В инициативе могут принять участия как государственные учреждения, так и частный бизнес, и их активное вовлечение в работу по обеспечению гендерного равенства на национальном уровне. В рамках программы будет проведена совместная работа по разработке плана действий с конкретными обязательствами, измеряемыми гендерными целевыми показателями и конечными результатами на основе анализа текущей ситуации в стране.

    Каковы цели программы на местном и международном уровнях?

    Программа-акселератор направлена на решение гендерных вопросов в следующих 4 ключевых областях:

    подготовка женщин к работе после COVID-19 пандемии

    устранение гендерного разрыва в оплате труда между секторами и внутри них

    обеспечение участия женщин в рабочей силе

    продвижение женщин на руководящие должности.

    Цели акселератора на местном уровне определяются совместно и в соответствии со стратегией гендерного равенства каждой страны. В то же время, страны, участвующие в программе-акселераторе, объединяют усилия в поиске общих решений для сокращения показателей гендерного разрыва через платформу Всемирного Экономического Форума.

    Как присоединиться к акселератору?

    В рамках сессии «Closing the Gender Gap» пройдёт обсуждение присоединения Казахстана к глобальной экосистеме акселератора, а также будут представлены главные государственные партнеры программы и локального координатора программы в стране.

    У участников сессии будет возможность получить ответы на все интересующие вопросы касательно программы-акселератора и зафиксировать интерес к присоединению в качестве членов программы-акселератора.

    В сессии примет участие Управляющий директор, Руководитель Платформы для формирования будущего Новой экономики и общества Всемирного экономического форума Саадия Захиди, министр международного сотрудничества Египта д-р Рания Аль-Машат, а также Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Рамазанова Л. К, модератором сессии выступит Вибке Шлемер, директор по Европе и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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