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    Распространением «цифрового аутизма» обеспокоен сенатор Нурторе Жусип

    2 Февраля 2023, 14:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Нурторе Жусип обеспокоен проблемой «цифрового аутизма» среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По мнению ученых, аутизм это – «чума ХХ века». А цифровой аутизм – это самая страшная болезнь уже XXI века», - поделился Нурторе Жусип, озвучивая свой депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра Алтая Кульгинова в ходе пленарного заседания Сената.

    Депутат отметил, что сейчас во всем мире, в том числе и в Казахстане, стали проявляться симптомы «цифрового аутизма».

    «Дети теряют память, зрение, речь. Все это из-за длительного пользования смартфонами. У ребенка затрудняется самостоятельное мышление, восприятие длинных текстов, внимание к окружающей реальности. Вместо поколения, которое знало наизусть свое «Жеті ата» - предков до седьмого колена, появилась волна, которая не может связать между собой и семи слов. Скринэйджер, зуммер – это новое поколение, которое не может представить свою жизнь без электронных устройств. Сейчас начинает усиливаться логоневроз, синдром Туретта. Нация и поколение столкнулись с серьезной угрозой. 65 % родителей специально дают в руки гаджеты своим детям в возрасте от трех до пяти лет. Одним словом, мы получаем поколение, которое практически «родилось со смартфоном в руках», - отметил депутат.

    Сенатор также заявил, что в то же время неправильно будет бороться с гаджетизацией и современными технологиями. В этой связи депутат предложил родителям активно рассказывать в школах и детских садах о вреде кибермании. Сенатор озвучил предложения, напрямую связанные с проведением контроля за состоянием здоровья подрастающего поколения.

    «Предлагаем Правительству организовать массовую ретинопатию и аудиологический скрининг новорожденных, построить дополнительное здание к школе-интернату № 4 имени А. Островского в городе Алматы, где учатся дети с нарушением зрения. Также важно увеличить количество выделяемых государственных грантов на специальности логопеда, офтальмолога», - заключил Н. Жусип.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сенат Дети
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