Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Раскрутку денег на финансовой интернет-площадке обещал мошенник алматинцам

    1 Июня 2023, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В УП Ауэзовского района с заявлением обратились несколько местных жителей, по словам которых молодой человек под предлогом раскрутки денежных средств на финансовой интернет – площадке криптовалют завладел крупной суммой денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Л., 1999 года рождения. Как оказалось, фигурант не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК РК. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время зафиксировано 11 аналогичных эпизодов, то есть 11 потерпевших, как минимум, по 3 млн тенге отдали подозреваемому», – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов данного противоправного деяния.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы МВД РК Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Случаи подстрекательства к даче взятки участились в Казахстане
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане