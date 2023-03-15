Расистский скандал разразился в сфере образования в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Скандал разразился в сфере образования в Израиле. Министру образования страны пришлось извиняться за издевательства учителей над школьницами эфиопского происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Инцидент произошел из-за чата в WhatsApp во время школьной поездки.

В прошлый понедельник учителя и ученики религиозной средней школы в Нетивоте на юге Израиля отправились в трехдневную поездку.

Девочки, сидевшие позади одной из учительниц, увидели ее сообщения в групповом чате под названием Black School Trip (Поездка черной школы), в которых содержались пренебрежительные комментарии в адрес израильских учениц эфиопского происхождения.

Одна из девочек сделала фото чата через плечо учителя, а затем поделилась им в социальных сетях, прикрепив фотографии оскорбительных сообщений.

«Доброе утро всем «педагогам» этой школы», — написала она. — Мне, как члену [эфиопского] сообщества, грустно видеть, до какого уровня вы сегодня опустились. Вместо того, чтобы быть нашими учителями, подавать пример и заставлять нас чувствовать, что мы находимся в самом безопасном месте, вы сделали прямо противоположное. Создать чат под названием «Поездка черной школы», даже не подозревая, что за вами стоят ученики, и издеваться над ними? Я вижу фотографии и просто не верю, что это сделали наши учителя. Вы — позор, мне стыдно, что вы наши учителя и что вы учите будущее поколение», — написала она.

Директор школы уже выступил с заявлением, в котором объяснил, что сам «в шоке от крайне оскорбительных комментариев учителей об учениках эфиопского происхождения, обучающихся в школе».

«Расистским комментариям не место в нашей школе», — подчеркнул он.

Министр образования Израиля Йоав Киш также осудил действия учителей.

«Инцидент будет серьезно рассмотрен, — сказал он. — Я приношу извинения за страдания, причиненные ученикам».

Причастные к этому учителя были отстранены от работы. Инцидент расследуется.

В Израиле около 150 тысяч граждан эфиопского происхождения, первые из которых прибыли в страну в ходе серии сверхсекретных операций под руководством Моссад в 1980-х годах.

Интеграция эфиопских евреев в Израиле оказалась сложной задачей, поскольку община страдает от высокого уровня безработицы и бедности, а также от дискриминации, хотя в последние годы их положение немного улучшилось.



