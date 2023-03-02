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    Расходы республиканского бюджета планируют увеличить на 2,2 трлн тенге

    2 Марта 2023, 16:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил изменения расходной части республиканского бюджета, прописанные в законопроекте «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом в рамках уточнения бюджета предусмотрено увеличение расходов на общую сумму 2,2 трлн тенге на следующие приоритетные направления. На реализацию поручений Президента предусмотрено трлн тенге», - сказал Даурен Темирбеков в ходе презентации законопроекта.

    По его словам, на укрепление регионов и развитие инфраструктуры будет направлено 240 млрд тенге, из них на обеспечение питьевой водой в городах и селах – 109 млрд тенге.

    «Дополнительные расходы позволят увеличить доступ к централизованному водоснабжению в городах до 99%, в сельских населенных пунктах - до 96,5% в 2023 году», - отметил спикер.

    Кроме того, на дальнейшую реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі» законопроектом предусмотрено 55 млрд тенге – данные расходы направлены на модернизацию 200 сельских населенных пунктов. На развитие инженерной-коммуникационной инфраструктуры – 24 млрд тенге.

    В рамках данных средств планируется подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 550 малоэтажным жилым комплексам и 15 тысячам земельных участков для строительства индивидуального жилья.

    На развитие окраин крупных городов, малых и моногородов предусмотрено 27 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет
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