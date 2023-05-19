Расходы на здоровье одного жителя увеличились до 122 тысяч тенге в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы на защиту и сохранение здоровья одного жителя страны увеличились с 56 тысяч тенге до 122 тысяч тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, карманные или частные расходы казахстанцев за последние пять лет снизились с 33 % до 27 %.

«Это означает реальную экономию для семейных бюджетов, которую можно направить на другие цели, такие как образование детей, отдых или бытовые расходы», - сказал Тимур Султангазиев.

Вице-министр подчеркнул, что на сегодня границы ОСМС расширяются с каждым годом, как в денежном выражении, так и в объемах оказываемых медицинских услуг.

Согласно озвученным данным, если в 2019 году было оказано всего около 20 миллионов консультаций узких специалистов и диагностических исследовании, то в прошлом году застрахованные пациенты смогли получить 142 миллиона медуслуг, включая врачебные приемы, лабораторные анализы и инструментальную диагностику.

«Суммы, направленные в пакете ОСМС на консультативно-диагностические услуги, показывают рост с 25 тенге до 364 миллиардов тенге в этом году - в 14 раз, расходы на высокотехнологичные медицинские услуги увеличились в 3,5 раза, с 24 тенге до 84 миллиардов тенге», - уточнил Тимур Султангазиев.



