Рано утверждать об устойчивом тренде снижения инфляции – Галымжан Пирматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на некоторые позитивные тренды в инфляционных процессах в стране, которые вполне нами ожидались, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Этому способствуют инфляционные ожидания, которые остаются высокими и чувствительными к краткосрочным ценовым шокам», - сказал Галымжан Пирматов.

Также, по его словам, начинает реализовываться фактор возможного ускорения инфляции в результате роста цен на регулируемые товары и услуги. Существенный пересмотр расходов государственного бюджета и временная приостановка использования бюджетных правил создают дополнительное проинфляционное давление.

«Учитывая вышеуказанные риски, динамику фактической инфляции и ее соответствие прогнозам, Комитет по денежно-кредитной политике придерживается ранее озвученной позиции о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях», - добавил Галымжан Пирматов.

Дальнейшие действия по базовой ставке, как отметил Глава нацбанка, будут зависеть от выхода новых данных, в том числе о параметрах реформы, которые будут учтены при обновлении прогноза в мае 2023 года.

«Мы не планируем реагировать на прямые эффекты на инфляцию от повышения цен на ГСМ. Принимая решения по монетарной политике, мы будем внимательно отслеживать и анализировать вторичные эффекты, включая изменение цен на смежные товары, а также инфляционные ожидания. С учетом озвученных проинфляционных рисков Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения текущих денежно-кредитных условий», - резюмировал Галымжан Пирматов.



