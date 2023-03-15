Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Ранний пожароопасный период ожидают в Павлодарской области

    15 Марта 2023, 22:22

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области ожидают ранний пожароопасный период. По оценкам огнеборцев, ориентировочно он наступит в последних числах марта, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

    Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника областного ДЧС Кайрат Шаймарденов, группировка сил и средств службы пожаротушения насчитывает 800 человек и 190 единиц техники, включая два пожарных поезда. В особых случаях привлекают авиацию.

    «Для раннего и своевременного обнаружения природных пожаров и принятия своевременных мер, заключен договор с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» по космическому мониторингу», – подчеркнул спикер.

    Патрулировать пойму в целях предупреждения несанкционированных сельскохозяйственных палов прошлогодней травы будут мобильные группы, в которые войдут территориальные инспекторы лесного хозяйства, полицейские, пожарные. Нарушителей будут привлекать к административной, а в случае существенного ущерба – к уголовной ответственности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске
    Ночью в Алматы ожидаются заморозки
    Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области
    Крыша кафе загорелась в Алматы
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров