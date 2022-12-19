Раньше нам не давали выступить – Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Азат Перуашев прокомментировал принятые сегодня поправки в Регламент Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что мы сегодня рассматривали – это продолжение реализации конституционной реформы, начатой еще в ходе референдума с 5 июня. Сначала в соответствие с новой редакцией Конституции были приведены все конституционные и другие законы осенью этого года, теперь, поскольку эти изменения затронули целый ряд законов, касающихся деятельности самого Парламента и законов о Правительстве, мы тоже приводим в соответствие к этим законам», - сказал Азат Перуашев журналистам после совместного заседания Палат Парламента.

По его словам, поправками закреплены несколько положений касательно гарантий прав депутатов фракций.

«Что меня радует, это две поправки, которые вносила партия «Акжол» и которые основаны на нашем горьком опыте: с 2012 года, когда наша партия зашла в Парламент, неоднократно бывали случаи, когда мне выключали микрофон, либо не давали выступить, когда до нас доходило слово, вдруг кто-нибудь предлагал прекратить прения и нас лишали слова. Теперь в регламенте прямо записано, что у представителей фракций парламентских партий есть гарантии на право выступления. Кроме того, у них будет право для дополнительного времени при выступлениях», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что сегодня депутаты Сената и Мажилиса приняли поправки в Регламент Парламента.



