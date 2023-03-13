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    Ракета «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с Байконура

    13 Марта 2023, 08:38

    БАЙКОНУР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня в 02:13:00 мск с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком»Бриз-М«и космическим аппаратом»Луч-5Х«, - сообщили в Роскосмосе.

    Как уточнили в госкорпорации, ракета отработала в штатном режиме. Разгонный блок отделился от третьей ступени»Протона-М«и в настоящий момент выводит спутник на заданную орбиту.

    Данный пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в текущем году. Для «Протона-М» это 115-й полет, для «Бриза-М» - 107-й. И ракета, и разгонный блок изготовлены Центром им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).

    Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Байконур
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