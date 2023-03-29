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    Рационально использовать сырьевые ресурсы призвал Президент Казахстана

    29 Марта 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал решить существующие проблемы в сфере горнодобывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важно в полной мере задействовать производственный потенциал нашей страны. Экономика Казахстана по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых. Иными словами, ее структура остается сырьевой, тогда как для прогрессивного развития страны необходима диверсификация экономики. Конечно, у нас есть и свои конкурентоспособные преимущества на мировом рынке, которые необходимо эффективно использовать для решения текущих и стратегических задач», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Поэтому, считает Глава государства, эти отрасли необходимо продолжать развивать.

    «Однако, за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр», - отметил Президент.

    «Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы. Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры. Особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Правительству и Парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика
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