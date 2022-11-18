Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Работы по увеличению пропускной способности КТК планируют завершить в декабре этого года

    18 Ноября 2022, 16:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по увеличению пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) планируют завершить в декабре 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнили в КТК, генеральный директор КТК Николай Горбань совершил рабочую поездку на НПС «Астраханская» в Центральном регионе консорциума, а также посетил с инспекционной поездкой НПС «Атырау».

    НПС «Астраханская» – одна из крупнейших станций консорциума. Она введена в эксплуатацию в 1992 году, реконструировалась в 2001 и 2014 годах.

    В рамках реализуемой с середины 2020 года программы устранения узких мест на станции уже построено новое здание магистральной насосной, закрытое распределительное устройство, комплектная трансформаторная подстанция, подключено оборудование пеногенераторного блока и фильтров-грязеуловителей.

    «В настоящее время осуществляется комплексное опробование оборудования магистральной насосной. После завершения работ по данной программе КТК сможет транспортировать через территорию Астраханской области до 72,5 млн тонн нефти в год», - сообщили в КТК.

    НПС «Атырау» модернизирована в рамках проекта расширения КТК в 2015 году: в строй введено 27 новых объектов, среди которых два магистральных и четыре подпорных насоса, система сглаживания волн давления, три узла учета нефти, два резервуара РВСПК-20000, закрытое распределительное устройство.

    «В настоящее время на станции осуществляются мероприятия в рамках программы устранения узких мест. В декабре 2022 года в эксплуатацию планируется ввести пятый магистральный насос, что повысит пропускную способность станции с 9 тысяч до более 12 тысяч кубометров в час», - говорится в сообщении консорциума.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на нефть превысили $90 за баррель
    Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитической напряженности и роста случаев COVID-19 в Китае
    Более 260 тысяч тонн нефти отгружает КТК ежесуточно
    Потенциальный объем прироста запасов в «КазМунайГазе» оценивают в 2,2 млрд баррелей нефти
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров