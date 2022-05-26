Работы по локализации производств по трем товарным группам начали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года общий объем закупок товаров и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,7 трлн тенге, из которых около 40% были приобретены из других стран. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе обсуждения реализации комплексного плана программы повышения доходов населения до 2025 года в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня это один из острых вопросов, который стоит на повестке дня. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил только 61,8% на 2,9 трлн. тенге, то есть имеется достаточный потенциал локализации», - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что в связи с этим запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест путем локализации новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли.

Один из них - строительство первого Интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

Также ведется работа по развитию местных товаров для нужд крупнейших операторов (Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг, Норт Каспиан Оперейтин), на которые приходится 75% закупок недропользователей.

«Уже сегодня начаты работы по локализации производств по 3 товарным группам – это запорная арматура, контрольно-измерительные приборы автоматики, электротехническое оборудование», - сообщил Ералы Тугжанов.

Был отмечено, что на сегодня заключено 4 соглашения с компаниями, выпускающими данные виды оборудования.

Кроме этого, в целях импортозамещения и экспорта, впервые в текущем году через Фонд развития промышленности выделены 335 млрд тенге для финансирования прорывных обрабатывающих проектов на условиях выполнения встречных обязательств. Для МСБ под 3%, импортозамещения и экспорта - 7%.