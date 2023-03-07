Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Работу предвыборных call-центров попросил проверить глава ЦИК РК

    7 Марта 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров обратился с просьбой проверить в регионах работу предвыборных call-центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на заседании члены ЦИК рассмотрели вопрос касательно реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан и регистрации по адресам избирательных участков.

    «Как сервисы, call-центры на местах работают? Насколько они готовы? Мы, конечно, доклады слушаем. В то же время, мы ходим, глазами смотрим и руками щупаем - в этом смысл наших инспекционных поездок. Учитывая, что на связи регионы, хочу обратиться к руководителям аппаратов акиматов регионов. Уважаемые господа, прошу очень пристально тщательно посмотреть на тех специалистов, которые работают в call-центрах. На прошлых выборах были отдельные претензии в части того, что не совсем компетентные ответы они дают на вопросы обращающихся. Пожалуйста, есть у нас еще время, если нужно, подучить, а может, где-то укрепить сотрудников, которые работают в call-центрах. Обратите на это внимание», - обратился во время заседания Нурлан Абдиров.

    «У нас непростая кампания, очень много кандидатов как в Мажилис, так и в маслихаты всех уровней, поэтому вопросов может быть много. Важно отвечать по сути, не вокруг и около, не отправлять туда, куда не знаю сам, а должны быть компетентные ответы», - считает председатель ЦИК.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 157 международных наблюдателей на выборы в Мажилис.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Межпарламентское взаимодействие играет важную роль в укреплении сотрудничества Казахстана и Азербайджана – Ерлан Кошанов
    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    3 Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    4 Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
    5 ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Новости партнеров