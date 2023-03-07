Работу предвыборных call-центров попросил проверить глава ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров обратился с просьбой проверить в регионах работу предвыборных call-центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании члены ЦИК рассмотрели вопрос касательно реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан и регистрации по адресам избирательных участков.

«Как сервисы, call-центры на местах работают? Насколько они готовы? Мы, конечно, доклады слушаем. В то же время, мы ходим, глазами смотрим и руками щупаем - в этом смысл наших инспекционных поездок. Учитывая, что на связи регионы, хочу обратиться к руководителям аппаратов акиматов регионов. Уважаемые господа, прошу очень пристально тщательно посмотреть на тех специалистов, которые работают в call-центрах. На прошлых выборах были отдельные претензии в части того, что не совсем компетентные ответы они дают на вопросы обращающихся. Пожалуйста, есть у нас еще время, если нужно, подучить, а может, где-то укрепить сотрудников, которые работают в call-центрах. Обратите на это внимание», - обратился во время заседания Нурлан Абдиров.

«У нас непростая кампания, очень много кандидатов как в Мажилис, так и в маслихаты всех уровней, поэтому вопросов может быть много. Важно отвечать по сути, не вокруг и около, не отправлять туда, куда не знаю сам, а должны быть компетентные ответы», - считает председатель ЦИК.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 157 международных наблюдателей на выборы в Мажилис.



