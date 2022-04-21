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    Работу предоставили 192 актюбинцам из числа получателей адресной соцпомощи

    21 Апреля 2022, 02:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области оказывают социальную поддержку малообеспеченным семьям. Из числа получателей АСП на постоянные рабочие места трудоустроили более 80 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил в ходе брифинга в РСК руководитель управления координации занятости и социальных программ области Асланбек Шуиншалиев, по решению местных представительных органов отдельным категориям нуждающихся граждан с начала года было выделено 141,7 млн. тенге.

    «5 820 нуждающихся актюбинцев по решению местных исполнительных органов с начала года получили единовременную социальную помощь на общую сумму 141,7 млн. тенге, в том числе была оказана помощь на 85,6 млн. тенге более 1 000 семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Всего с начала года 5 734 малообеспеченным семьям спонсорами было выплачено 24,2 млн. тенге в виде благотворительной помощи», - сказал А. Шуиншалиев.

    Адресная социальная помощь была назначена 3 615 семьям, проживающим ниже черты бедности, на эти цели было выплачено более 507 млн. тенге. Гарантированный соцпакет в виде продуктовых наборов и гигиенических средств получили более 1 100 детей из семей получателей адресной социальной помощи. Среди получателей социальной помощи 192 трудоспособных актюбинца были привлечены к активным мерам занятости, в том числе 81 человек был трудоустроен на постоянную работу.

    «В 2021 году из числа трудоспособных граждан получателей АСП было привлечено к активным мерам занятости 837 человек, из них 402 человека устроились на постоянную работу, таким образом по сравнению с 2020 годом число получателей АСП уменьшилось на 2 982 человека», - говорит А. Шуиншалиев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Занятость Общество Соцвыплаты Трудоустройство
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