Работу мониторинговых групп подвергли критике в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Цифры отчетов по стабилизации цен на социально значимые товары не соответствуют реальности, население жалуется на рост цен – почему так происходит, разбирались в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления экономики и бюджетного планирования, по итогам социально-экономического развития региона за три месяца 2022 года в Жамбылской области экономический рост составил 106,2%. Объем промышленного производства увеличился на 6,2%. В сельском хозяйстве рост составил 0,1%. На 5,1% больше введено в эксплуатацию жилья, объем строительства увеличился на 16,2%, инвестиций в основной капитал - на 13 %.

Если говорить об обеспечении региона продовольствием, то в области функционируют 236 овощехранилищ общей вместимостью 255,9 тыс. тонн. Из них 81 склад с морозильными камерами общей вместимостью 47,2 тыс. тонн. На 52 складах сейчас хранится 15,9 тыс. тонн продукции.

«Исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, по итогам 2021 года для общего потребления населением области необходимо 762,5 тыс. тонн в год. Из 19 социально значимых продуктов питания наш регион полностью обеспечивает себя десятью видами», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов на совещании в облакимате, посвященном вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

О том, что в Жамбылской области регулярно проводится работа по стабилизации цен на социально значимые товары, проинформировал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев.

«Слова не соответствуют результатам, - возразил аким области Нуржан Нуржигитов. - Если бы все было хорошо, жители не жаловались бы на нестабильность цен. Работа мониторинговых групп не увенчалась успехом. Необходимо изучить текущую ситуацию и принять конкретные меры».

Помимо этого, аким области отметил, что поручение по открытию стабилизационных фондов в районах Жамбылской области не исполнено.

«В течение десяти дней жду от ответственных лиц реальные предложения по улучшению ситуации», - потребовал он.

Глава региона подчеркнул, что меры по стабилизации цен должны находиться под строгим контролем. Необходимо контролировать соблюдение торговой надбавки, обеспечить бесперебойную доставку социально значимых продуктов. Должна быть системная работа по строительству перерабатывающих цехов, наращиванию мощности предприятий перерабатывающей отрасли.