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    Работу химико-экологической лаборатории после запуска ракеты «Протон» показали специалистам

    14 Марта 2023, 13:55

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – После состоявшегося вчера, 13 марта 2023 года, запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Луч-5» казахстанские экологи приступили к работам по экологическому сопровождению пуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации директора филиала РГП «Инфракос» Ерлана Бекешева, пуск прошел в штатном режиме. Боковые блоки ракеты-носителя приземлились в пределах зоны Ю-24, расположенной в Улытауском районе Улытауской области, сообщила выездная группа предприятия, работающая на полях падения ступеней ракеты-носителя.

    Специалисты предприятия, работавшие непосредственно на площадках космодрома Байконур, взяли инструментальные пробы почвы, воздуха, окружающей среды. За ходом их работы наблюдали прибывшие в город Байконур специалисты.


    Представители Национального центра космических исследований и технологий, лаборатории аэрокосмических технологий Института информационных и вычислительных технологий, ТОО «ИНТ-САТ Алатау», руководители и сотрудники Института телекоммуникации и космической инженерии, Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева увидели работу единственной специализированной химико-экологической лаборатории, которая имеет аккредитацию на компоненты ракетного топлива, относящихся к первому классу опасности.

    Сотрудники лаборатории показали гостям процесс выполнения количественного химического анализа проб объектов окружающей среды, отобранных в период проведения подготовки и пуска ракеты в позиционном районе космодрома Байконур.


    Также экологи и специалисты космической отрасли обсудили актуальные вопросы, связанные с экологическими аспектами космических исследований, включая оценку влияния космических запусков на окружающую среду и разработку технологий, направленных на минимизацию негативного воздействия космических объектов на планету.

    Химико-экологическая лаборатория была создана в городе Байконуре в 2010 году на основании решения заседания правительственных комиссий РК и РФ после расследования причин аварий 2006 и 2007 годов на космодроме Байконур.


    Лаборатория оснащена современным оборудованием и приборами, включая хроматомасс-спектрометр, жидкостные хроматографы, анализатор жидкости, спектрофотометр, иономер, морозильную и холодильную камеры, аспираторы, средства связи и передачи данных, средства индивидуальной химзащиты и многое другое. Также в задачи лаборатории входит выполнение работ по оценке и ликвидации последствий аварий ракет-носителей и дальнейшему экологическому мониторингу территорий.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Экология
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