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    Работу держим на контроле - Премьер-Министр об Экибастузской ТЭЦ

    11 Января 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что работа по обновлению ТЭЦ в Экибастузе и в других городах будет проводиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас совместно с владельцами ТЭЦ ведем работу над вложением инвестиций в модернизацию. То есть сейчас идет работа по разработке проектно-сметной документации. В частности, по Экибастузской ТЭЦ. Работа проводится, и мы должны не за один день это сделать - требуется определенное время, и эту работу мы держим на контроле. Мы хотим, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем. И в течение двух, максимум трех лет мы должны обновить все сети, имею в виду по Экибастузу с тем, чтобы кардинальным образом эту ситуацию улучшить», - прокомментировал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По словам Премьер-Министра, работа по обновлению ТЭЦ будет проводиться и в других городах в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» и работы с владельцами ТЭЦ.

    Также глава Правительства остановился и на ситуации в городе Экибастузе.

    «По моей информации, норма тепла, которая сейчас подается, в пределах значений. Я имею в виду, работа ТЭЦ в Экибастузе сейчас нормализуется. Принимаются для этого все меры», - заверил Алихан Смаилов.

    Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 г. в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

    Олег Крук был освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области. На этот пост назначен Хасар Хабылбеков.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Алихан Смаилов Экибастуз ТЭЦ
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